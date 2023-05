Anna Nicole Smith: i desideri incestuosi del padre, la droga e la chirurgia al centro del nuovo documentario

La vita complessa di Anna Nicole Smith viene presentata in una nuova luce nel documentario di Netflix intitolato Anna Nicole Smith: la vera storia, che mette in evidenza la sua vita tormentata, tra i desideri sessuali incestuosi del padre biologico, i problemi con la droga e le conseguenze della chirurgia plastica.

La Smith, il cui vero nome era Vickie Lynn Hogan, è deceduta nel 2007 a causa di un'overdose di droghe in Florida. L'ex Playmate aveva 39 anni al momento della sua morte e cinque mesi prima aveva messo al mondo la figlia Dannielynn. Il nuovo documentario inizia con interviste a membri della famiglia, tra cui lo zio George Beall, che racconta storie della sua infanzia, sottolineando che "ha sempre amato essere al centro dell'attenzione".

Nel film figura anche Missy, un'amica spogliarellista di Anna Nicole: quando era ancora molto giovane la Smith le avrebbe confidato che aveva intenzione di sottoporsi ad un intervento di aumento del seno al fine di realizzare il suo sogno di diventare una modella famosa. Missy ha affermato che l'intervento ha innescato la dipendenza dai farmaci antidolorifici, dicendo che all'epoca assumeva "Valium, Xanax, Lortabs, Vicodin e Klonopin".

"Dal quel momento li ha assunti per sempre. Non c'era nulla che potesse fare per smettere", ha aggiunto. Missy ha anche spiegato di essere stata la "prima amante femminile" della Smith e che ha dovuto mettere fine alla loro amicizia perché Anna Nicole stava diventando "un mostro egocentrico e una tossicodipendente completa".

Dopo essersi fatta un nome a Hollywood, Anna Nicole Smith ha deciso di incontrare suo padre biologico, Donald Hogan, e il suo fratellastro, Donnie Hogan. "All'inizio è stato fantastico", ha detto Donnie. "Era evidente che cercava una figura paterna nella sua vita". Donnie ha spiegato nel documentario che il loro padre non è "una persona con cui vorresti mai ritrovarti da solo".

"È un mostro", ha continuato prima di rivelare che quando aveva 16 anni, suo padre gli ha detto di aver stuprato la sorella di sua moglie. Missy ha spiegato che dopo che la Smith ha incontrato suo padre, lui ha cercato di avere rapporti sessuali con lei: "È stato davvero triste. Era così delusa".