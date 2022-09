Anna Kendrick rimane bloccata in ascensore a Toronto, ecco il video

Anna Kendrick ha vissuto un'esperienza davvero indimenticabile a Toronto 2022: l'attrice è infatti rimasta bloccata in ascensore.

L'attrice è al festival canadese per presentare il film Alice, Darling e ha svelato il motivo del suo ritardo agli impegni promozionali.

Su Instagram Anna Kendrick ha infatti pubblicato un video in cui mostra come sia rimasta bloccata all'interno di un ascensore insieme al suo team.

La star ha spiegato a Entertainment Weekly: "Ero nell'ascensore sbagliato nel momento sbagliato. Sono uscita. Alcuni adorabili vigili del fuoco canadesi mi hanno fatto uscire dall'alto della cabina. Ma sì, eravamo in sette dentro l'ascensore ad aspettare di essere soccorsi".

Anna, che nel filmato viene mostrata mentre scherza sulla mancanza di cibo e cerca di capire come faranno a uscire, ha aggiunto: "Era così assurdo che accadesse durante un press tour di un film che è sembrato immediatamente comico".

Kendrick non ha perso il suo senso dell'umorismo: "Non riuscivo a smettere di fare battute. Anche se forse era un meccanismo di difesa. Andiamo, Anna! Non sai niente di te stessa? Penso che lo fosse davvero. Oh no, non sto benissimo".

Ecco il video: