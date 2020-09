Anna Foglietta madrina sexy di Venezia 2020: completo maschile e fuori di seno inatteso

Anna Foglietta, madrina di Venezia 2020, ha portato in laguna tutta la sua eleganza e la sua femminilità, non rinunciando neppure all'incidente sexy che è ormai un classico: il fuori di seno.

Anna Foglietta, madrina di questa particolare Venezia 2020, si è in qualche modo già levata un pensiero: il fuori di seno, l'incidente più classico e maldestro da red carpet e simili, c'è già stato, ieri, al suo arrivo al Lido di Venezia.

Elegante e poco formale, nel bel completo chiaro firmato da Giorgio Armani, la madrina di Venezia 77 ha già dato ai fotografi, insomma, quello di cui spesso sono a caccia. Sotto il vestito niente, come quel romanzo e poi quel film (di Carlo Vanzina), e Anna Foglietta, come dimostra la seconda foto, una delle "incriminate" (ne trovate altre su LookdaVip), evidentemente non indossava biancheria sotto la giacca dal taglio ampio, che, mentre lei si sbracciava per salutare i presenti a debita distanza, si è inaspettatamente aperta, lasciando vedere il solito "un po' più del dovuto".

Ma non è forse ormai il fuori di seno parte integrante del rituale del buon auspicio da eseguire sui tappeti rossi? Probabilmente sì, soprattutto nell'anno in cui, per motivi di sicurezza, è stato eliminato il "bagno portafortuna" nelle acque della città. Così dopo l'arrivo ufficiale in laguna, l'avventura di Anna Foglietta come madrina di una manifestazione che avrà gli occhi del mondo puntati addosso più che mai in questo 2020, può continuare senza timori (e con la mascherina: ne aveva una abbinata).

"Sarò madrina responsabile e leggera" ha detto fin da quando il suo ruolo è stato annunciato, e la Foglietta sembra rispecchiare questo proposito anche nelle mise scelte: dopo il completo più informale, per il primo red carpet eccola, ancora firmata Armani dalla testa ai piedi, in un elegantissimo gessato (ma tono su tono) dall'allure mascolina. Una rivisitazione del classico smoking, con parte superiore decisamente più castigata rispetto al "sotto la giacca niente" di qualche ora prima, e pantaloni larghi. Unici dettagli più vezzosi sono i tacchi a spillo e il rossetto rosso.

Sarà anche merito di quello scaramantico incidente sexy, ma sembra che Venezia 2020 sia cominciata alla grande per Anna Foglietta.

Che una volta archiviato l'impegno in laguna ha già il prossimo film ad attenderla: come annunciato oggi, infatti, Anna Foglietta sarà la madre di Alfredino Rampi nel film sulla tragedia di Vermicino.