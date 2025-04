Anna dai capelli rossi: il primo episodio del remake su Crunchyroll e Anime Generation, ecco il trailer

L'amata serie televisiva animata è un adattamento in versione anime dei celebri romanzi di Lucy Maud Montgomery già trasposti in live-action

Il primo episodio di Anne Shirley è stato condiviso in Italia il 5 aprile scorso sulla piattaforma Crunchyroll in contemporanea con gli altri paesi ed è disponibile un nuovo trailer.

La nuova serie è un adattamento giapponese del classico romanzo canadese per bambini Anna dai capelli rossi. Il nuovo anime è in particolare un adattamento dell'interpretazione manga del libro originale.

Il breve filmato mostra la protagonista Anne Shirley alle prese con la sua giovane vita, mettendo in evidenza la sua personalità vivace e la sua giovane età. Answer Studio ha anche condiviso un nuovo poster per l'anime, che mostra Anne che corre nei campi con i suoi fratelli adottivi.

Anna dai capelli rossi, il poster

La storia editoriale del personaggio per bambini

Anna dai capelli rossi è il primo di una serie di romanzi con protagonista Anne Shirley. Il primo romanzo, pubblicato nel 1908, racconta di Anne quando, all'età di 11 anni, è una giovane orfana che viene erroneamente adottata da una famiglia nella città immaginaria di Avonlea, nell'Isola del Principe Edoardo, in Canada.

I successivi libri di Anne Shirley ripercorrono la crescita del personaggio fino all'adolescenza. L'anime di Anne Shirley adatterà principalmente il primo romanzo, ma alcuni elementi dei libri successivi entreranno a far parte della narrazione. L'originale Anna dai capelli rossi è uno dei libri per bambini più venduti al mondo e ha ancora oggi una forte diffusione in Giappone.

I libri con protagonista Anne Shirley sono stati tra le opere più adattate nella cultura pop. Ci sono stati diversi adattamenti cinematografici a partire dall'epoca del muto e un adattamento anime del 1979, che faceva parte della produzione giapponese World Masterpiece Theater della Nippon Animation, che comprendeva diverse versioni anime di libri classici. Oltre agli adattamenti anime, sono state realizzate produzioni radiofoniche e teatrali basate su Anne Shirley. Chiamatemi Anna di Netflix è stato il più recente adattamento del materiale di partenza.