Anime, una ascesa all'estero e un boom globale, ma il report AJA svela il prezzo del successo

Il nuovo report dell'industria anime evidenzia una crescita record trainata dal mercato internazionale, ma anche criticità profonde: costi in aumento, carenza di personale e difficoltà produttive mettono a rischio la qualità e la sostenibilità del settore.

Un mercato globale in piena espansione (ma sempre più sbilanciato)

Negli ultimi anni, l'industria degli anime ha assunto i contorni di un fenomeno globale capace di attraversare lingue, culture e piattaforme. Il 2024 segna un traguardo simbolico: un valore complessivo vicino ai 4.000 miliardi di yen, con una crescita del 14,8% rispetto all'anno precedente. Numeri che raccontano un settore più che raddoppiato rispetto al 2015 e addirittura triplicato rispetto ai primi anni Duemila.

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Il vero motore di questa espansione è ormai fuori dai confini giapponesi. Oltre il 56% del mercato deriva infatti dalla distribuzione internazionale, che nel 2024 ha superato i 2.100 miliardi di yen, registrando un impressionante +26% su base annua. Una spinta resa possibile dall'affermazione globale dello streaming e dal consolidamento di piattaforme come Netflix, Disney+ e Crunchyroll, che hanno trasformato gli anime in un linguaggio universale.

Parallelamente, il mercato domestico si muove con passo più misurato, sostenuto soprattutto dal merchandising - che da solo rappresenta quasi la metà delle entrate interne - e da forme di intrattenimento collaterali. Lo streaming, invece, si afferma come protagonista anche in Giappone, arrivando a superare le entrate combinate di televisione, cinema e supporti fisici.

Questa crescita, tuttavia, non è lineare. Il divario tra mercato interno ed estero continua ad ampliarsi, segnalando una trasformazione strutturale: gli anime non sono più soltanto un prodotto nazionale esportato, ma un ecosistema globale che si nutre di pubblico internazionale, fanbase diffuse e strategie di distribuzione sempre più sofisticate.

Dietro il boom, la crisi: costi, personale e qualità sotto pressione

Se i numeri raccontano una storia di successo, il dietro le quinte restituisce un quadro più fragile. Il report evidenzia come l'industria stia affrontando una crescente difficoltà nel sostenere i ritmi produttivi richiesti dal mercato. Il problema principale? La carenza di personale, affiancata da un aumento significativo dei costi di produzione e del lavoro.

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Le compagnie intervistate indicano chiaramente le criticità: l'incremento delle spese produttive e salariali rappresenta la principale minaccia, seguito dalla difficoltà nel reperire nuovi talenti. Un paradosso evidente: più cresce la domanda globale di anime, più diventa complicato realizzarli con gli standard qualitativi richiesti.

Il modello economico stesso sta cambiando. Se in passato le entrate derivavano principalmente dalla distribuzione delle opere (TV, cinema, home video), oggi il peso maggiore è dato dai "derivati": merchandising, eventi, musica e diritti secondari. Un sistema che favorisce i grandi studi, capaci di capitalizzare su questi ricavi, mentre le realtà medio-piccole restano spesso ancorate alla semplice copertura dei costi produttivi.

Nel frattempo, la produzione televisiva sembra aver raggiunto un limite fisiologico: circa 300-350 serie annue, una soglia che difficilmente potrà essere superata senza un'espansione significativa della forza lavoro. La strategia si sposta quindi sulla valorizzazione dei singoli titoli, piuttosto che sull'aumento delle quantità.

Anche il cinema conferma questa tendenza: pochi titoli trainano il mercato, mentre il numero complessivo di produzioni cresce lentamente. E mentre lo streaming continua a dominare, la vera sfida resta quella di trovare un equilibrio tra quantità, qualità e sostenibilità.

Il futuro dell'animazione giapponese passa inevitabilmente da un punto chiave: la formazione di nuove generazioni di professionisti. Perché se è vero che gli anime hanno conquistato il mondo, è altrettanto vero che senza nuove mani - e nuove idee - rischiano di non riuscire a sostenerne il peso.