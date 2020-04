Animali fantastici e dove trovarli: la scena di Eddie Redmayne a torso nudo che fu tagliata

Eddie Redmayne a torso nudo nella scena di un film

Eddie Redmayne, l'attore che interpreta Newt nel film Animali fantastici e dove trovarli, basato sui libri di J.K. Rowling, ha rivelato che la sua scena a torso nudo è stata tagliata dal film nonostante la star inglese abbia dovuto sottoporsi, su richiesta dell'autrice, ad un estenuante allenamento durato svariati mesi, al fine di preparare il suo corpo unicamente per quella scena.

In un'intervista esclusiva, il vincitore del premio Oscar ha dichiarato: "Mi sono dovuto allenare per più di sette mesi perché c'era una scena in particolare, che tragicamente non è più nel film, che J.K. Rowling mi descrisse così: 'Voglio che tu ti tolga i vestiti e voglio che si veda che Newt è stato morso e ha tutte queste ferite di guerra e che, anche se da vestito non sembra, in realtà ha un gran bel fisico.'"

L'attore britannico ha continuato: "Leggendo il copione, sono arrivato a quella scena e ho pensato, 'Oh fantastico.' Così mi sono dovuto allenare tutti i giorni per mesi, mi sono dovuto mettere a dieta e poi ho scoperto che la scena era stata tagliata dal film... Ripensandoci però, probabilmente, è meglio così, visto che non sono esattamente un bello spettacolo a torso nudo."

Tuttavia c'era una cosa che terrorizzava l'interprete di Newt Scamander più di doversi togliere i vestiti e persino più di essere costretto ad allenarsi duramente per sette mesi: scegliere la sua bacchetta. L'attore ha spiegato: "È strano perché ti senti come un bambino di nove anni. All'inizio mi hanno chiesto di scegliere una bacchetta e io mi sono sentito come un bambino che stava vivendo il momento più bello della sua vita, ma poi è subentrata la paura e la consapevolezza di recitare in uno dei più amati franchise di tutti i tempi."