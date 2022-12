Angelo Badalamenti è morto: il compositore delle musiche di Twin Peaks aveva 85 anni

Angelo Badalamenti è morto nella giornata dell'11 dicembre 2022: il compositore della colonna sonora della serie I segreti di Twin Peaks aveva 85 anni.

Un membro della famiglia ha scritto su Instagram la triste notizia, aggiornando i fan dell'artista.

Il post dichiara: "Mio zio Angelo Badalamenti ha attaversato la barriera verso un altro piano dell'esistenza. Tra il suo lavoro su Blue Velvet, Twin Peaks, Cabin Fever, Nightmare e moltissimi altri, più i suoi legami e le sue collaborazioni con David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rossellini, Dolores O'Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth e, specialmente, David Lynch, per me è sempre stato l'uomo più interessante al mondo. Una vera ispirazione musicale e artistica per me e innumerevoli altre persone. Rimanendo fedele alle sue radici e alla sua famiglia, non ha mai lasciato il North Jersey per Los Angeles".

Angelo Badalamenti ha firmato il tema musicale della serie I segreti di Twin Peaks, la canzone Falling interpretata da Julee Cruise, e altri brani creati per i protagonisti dell'opera diretta da David Lynch.

L'artista ha firmato le musiche per film come Velluto Blu, Nightmare 3 - I guerrieri del sogno, National Lampoon's Christmas Vacation, Cuore selvaggio, Mulholland Drive e Strade perdute.

Tra le sue composizioni più conosciute anche quelle ideate per i Giochi olimpici estivi di Barcellona 1992.

Badalamenti ha conquistato tre nomination agli Emmy nel 1990 grazie alla collaborazione con Lynch per Twin Peaks, e due ai Golden Globe, grazie al tema musicale dello show e alla colonna sonora di Mulholland Drive.