Angelina Jolie ringrazia gli agenti che intervennero durante l'attacco a Capitol Hill

Angelina Jolie si è recata a Capitol Hill per discutere del futuro del Violence Against Women Act e durante la sua visita ha ringraziato gli agenti presenti durante la rivolta dello scorso 6 gennaio.

Angelina Jolie, durante la sua visita a Washington D.C., si è fermata a Capitol Hill per ringraziare gli agenti che hanno difeso Capitol Hill durante la rivolta dello scorso 6 gennaio. L'attrice è stata fotografata con l'agente Harry Dunn, che ha testimoniato davanti al Congresso a proposito dei disordini che sono costati la vita a cinque persone.

La Jolie, 46 anni, ha anche incontrato diversi legislatori, tra cui il senatore Chuck Schumer, per discutere del futuro del Violence Against Women Act (VAWA). La giornalista della NBC News Julie Tsirkin ha condiviso una foto della Jolie e Dunn su Twitter, scrivendo: "Angelina Jolie ha salutato diversi ufficiali che hanno difeso Capitol Hill il 6 gennaio, incluso Harry Dunn, ringraziandolo per il suo servizio".

La visita di Angelina a Capitol Hill arriva poche settimane dopo che l'attrice ha scelto di utilizzare il proprio profilo Instagram per condividere una lettera di un'adolescente afgana, relativa al ritiro delle truppe statunitensi e alla presa del potere da parte dei talebani.

"In questo momento, il popolo afgano sta perdendo la capacità di comunicare sui social media e di esprimersi liberamente", ha spiegato la Jolie nella didascalia. "Quindi ho scelto di condividere qui le loro storie e le voci di coloro che in tutto il mondo stanno combattendo per i loro diritti".