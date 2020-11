Angelina Jolie sarà la regista di Unreasonable Behaviour

Angelina Jolie sarà la regista del film intitolato Unreasonable Behaviour, il progetto biografico dedicato alla vita del fotografo di guerra Don McCullin.

Il lungometraggio sarà tratto dall'autobiografia dell'artista e tra i produttori ci saranno anche Tom Hardy e Dean Baker.

La sceneggiatura di Unreasonable Behaviour sarà firmata da Gregory Burke (71) e sul grande schermo si racconterà la vita del celebre fotografo di guerra britannico, seguendone il percorso dalla povertà ad alcune delle più pericolose zone di guerra di tutto il mondo.

Angelina Jolie ha dichiarato: "Sono onorata nell'avere l'opportunità di trasformare la vita di Don McCullin in un film. Sono rimasta attirata dalla sua combinazione unica di mancanza di paura e umanità - il suo totale impegno nell'assistere alla verità della guerra e la sua empatia e rispetto per chi soffre a causa delle conseguenze dei conflitti. Speriamo di realizzare un film che sia intransigente come le fotografie di Don, sulle persone straordinarie e sugli eventi di cui è stato testimone, e sull'ascesa e la fine di un'epoca unica nel giornalismo".

McCullin ha aggiunto: "Avendo visto l'ultimo film di Angelina sulla Cambogia (e avendo trascorso molto tempo durante la guerra in quella zona), sono rimasto davvero colpito dal modo in cui ha realizzato una rappresentazione potente e accurata di quel luogo e di quell'epoca. Mi sento in mani sicure, capaci e professionali".

Un comunicato della casa di produzione Hardy and Baker ha infine sottolineato: "Don McCullin è qualcuno per cui proviamo da molto tempo un rispetto profondo. La sua incredibile storia è una all'insegna dell'onestà brutale, inflessibile coraggio ed empatia senza limiti. Angelina ha delineato un approccio meditato al materiale, che stavamo cercando da tempo: rilevante e coinvolgente, sensibile dal punto di vista etico e in grado di mantenere alta l'attenzione. Siamo entusiasti della sua visione e non vediamo l'ora nel sostenerla nella sua rappresentazione di un uomo che merita di essere considerato per il suo straordinario contributo, servizio e lavoro di una vita nei confronti dell'umanità".