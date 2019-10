Angelina Jolie, la prevenzione al cancro e le cicatrici: "Ho più possibilità di essere viva"

Angelina Jolie sulla prevenzione contro il cancro: 'Sento di aver aumentato le mie possibilità di essere qui', spiega l'attrice, parlando delle scelte mediche e non solo compiute in merito.

Angelina Jolie sa cosa significa prevenzione contro il cancro, e in un saggio per Time Magazine, parla appunto delle drastiche misure di prevenzione che lei stessa ha adottato per poter condurre un'esistenza più serena assieme ai figli.

Come riporta anche ET Tonight, la madre, la nonna e la zia di Angelina Jolie sono tutte morte a causa di un tumore. Per questo, l'attrice ha deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia nel 2013 e un successivo intervento per rimuovere le ovaie e le tube di falloppio, dopo aver eseguito un controllo che aveva rilevato la presenza dell'87% di rischio per il cancro al seno, e del 50% per il cancro alle ovaie.

"Mi chiedono spesso come le mie scelte mediche, e il mio averle rese pubbliche, mi abbiano influenzato. Ma io ho semplicemente preso decisioni che mi avrebbero permesso di aumentare le possibilità di vedere i miei figli crescere, e incontrare un giorno i miei nipoti" spiega l'attrice. "La mia speranza è di dargli più anni possibili della mia vita, e di esserci per loro" racconta, memore dell'esperienza avuta in prima persona dopo la morte della madre.

Una splendida Angelina Jolie ai Golden Globes

"Ormai ho vissuto per più di dieci anni senza una mamma (Marcheline Bertrand, che nel 2007, a 56 anni, perse la battaglia contro il cancro al seno e alle ovaie). Lei conobbe solo alcuni dei suoi nipoti, ed era spesso troppo malata per poter giocare con loro. (...) Mia madre combattè con la malattia per dieci anni, e arrivò a malapena ai 50. Mia nonna morì che aveva poco più di 40 anni. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po' più a lungo".

E per chi le chiede delle cicatrici fisiche, dovute agli interventi, Angelina ha una sola risposta: "Credo che le nostre cicatrici ci ricordino quello che siamo riuscite a superare. Sono parte di ciò che ci rende uniche. La diversità è una delle cose più belle dell'esistenza umana".

Ma più di ogni altra cosa, la Jolie ci tiene a ricordare che prendersi cura di se stessi e degli altri non deve limitarsi all'ambito medico, ma deve riguardare anche quello umano, cercando di assicurare la sicurezza e la dignità di ogni donna, che sia affetta da gravi malattie, o anche solo in preda allo stress.