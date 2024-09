Angelina Jolie è Maria Callas nel primo teaser trailer del biopic Maria

È stato diffuso il primo teaser di Maria, il film di Pablo Larraín che vede come protagonista Angelina Jolie nei panni della leggendaria cantante lirica Maria Callas, durante i suoi ultimi giorni di vita alla fine degli anni Settanta.

Il film segue il soprano greco-americano mentre si ritira a Parigi dopo una vita glamour e tumultuosa sotto gli occhi di tutti e cerca di rimettere in forma la sua voce e la sua presenza scenica. Larraín copre tutti gli aspetti, non solo i rapporti stretti della Callas con il suo staff e la sua prima infanzia, ma anche il motivo per cui intraprese una lunga relazione con il magnate Aristotele Onassis, che conosceva le parole giuste da dirle.

Maria: Angelina Jolie si è allenata per più di 6 mesi per interpretare Maria Callas

Cosa dicono di "Maria"

Stephanie Bunbury, critico cinematografico di Deadline, ha commentato il ruolo della Jolie in Maria dopo l'anteprima mondiale della Mostra del Cinema di Venezia: "La Jolie è un'accoppiata quasi magica per la vera diva: dolorosamente magra ma ancora bella, altezzosamente patrizia, capricciosamente gentile o egoista, in punta di piedi pericolosamente vicina alla follia. L'impegno dell'attrice in questa creazione è evidente in ogni momento. Sapendo che la Callas era felice solo quando era sul palcoscenico, ha imparato a cantare per il ruolo; la voce che sentiamo è una miscela di Callas e della stessa Jolie".

Maria è il terzo biopic di Larraín dedicato ai personaggi femminili eterei, dopo aver portato sullo schermo Jackie Onassis nel 2016 e la Principessa Diana in Spencer del 2021. Le due protagoniste dei film, Natalie Portman e Kristen Stewart, hanno entrambe ricevuto una nomination agli Oscar come miglior attrice per il ruolo interpretato. Jackie ha ricevuto anche la nomination agli Oscar per la colonna sonora originale di Mica Levi e per i costumi di Madeline Fontaine.

Maria è prodotto da Fremantle/The Apartment, il titolo ha ricevuto una standing ovation di dieci minuti alla Mostra del cinema di Venezia 2024, dove è stato presentato in anteprima. Il film arriverà nelle sale il 27 novembre e sarà disponibile su Netflix l'11 dicembre.