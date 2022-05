Angelina Jolie in visita in Ucraina, ma scatta l'allarme e fugge verso un rifugio antiaereo (VIDEO)

Angelina Jolie è approdata in Ucraina. Nelle scorse ore l'attrice Premio Oscar, ambasciatrice speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si è recata Leopoli, ma al suo arrivo in stazione è stata subito portata verso un rifugio a causa dell'allarme antiaereo, comepotete vedere dal video.

La star 46enne era già stata avvistata in giro per la città dell'Ovest del paese durante la giornata di ieri, dove si era dimostrata cordiale e amichevole con tutti i presenti, firmando autografi e facendo foto con i residenti, visitando le strutture locali, e promettendo di tornare presto, come riportano anche altre testate come il Daily Mail.

"Nulla di speciale. Solo Leopoli. Sono andata semplicemente a bere un caffé, ed ecco Angelina Jolie" aveva infatti scritto diverse ore fa l'ucraina Maya Pidhorodetska su facebook, postando un video dell'attrice.

Ma in quello che trovate anche qui, girato qualche ora più tardi, l'attrice viene condotta via di gran fretta dopo che è scattato l'allarme antiaereo. Alla domanda "Ha paura?" Jolie risponde con molta calma "No, no, sto bene".