Angelina Jolie è stata vista uscire dall'appartamento dell'ex marito Jonny Lee Miller

Angelina Jolie è stata paparazzata di fronte all'appartamento dell'ex marito Jonny Lee Miller: l'attrice è stata vista arrivare nei pressi del condominio del suo ex venerdì sera, con se aveva solo la sua borsa Louis Vuitton e una costosa bottiglia di Peter Michael Wine. La Jolie è uscita dall'edificio tre ore dopo, intorno alle 22:30.

La mattina seguente l'attore britannico è stato visto nel suo quartiere mentre faceva jogging sotto la pioggia. La madre di sette figli si trovava a New York per una festa di compleanno in ritardo, era arrivata il 7 giugno con tutti e sette i suoi bambini al seguito, come riportato in precedenza da Page Six. A quanto pare il 2021 sembra essere l'anno della rivincita degli ex, considerando che anche Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno recentemente optato per un nuovo inizio.

Miller e la Jolie hanno più di due decenni di storia insieme: dopo aver recitato in Hackers i due si sono innamorati e si sono sposati nel marzo 1996. Il loro matrimonio fece notizia dopo che fu rivelato che la Jolie, appena ventenne all'epoca, usò il suo stesso sangue per scrivere il nome dell'attore britannico sul retro di una camicia bianca che gli aveva prestato per le nozze.

Il matrimonio non durò a lungo e la coppia si separò nel settembre 1997 a causa dei loro impegni lavorativi che li avevano costretti a vivere per mesi e mesi a migliaia di chilometri di distanza. I due chiesero ufficialmente il divorzio all'inizio del 1999.

Sebbene siano rimasti amici dopo la separazione, la Jolie ha pubblicamente espresso rammarico per la fine del matrimonio. "Io e Jonny non abbiamo mai litigato e non ci siamo mai fatti del male. Volevo davvero essere sua moglie. Volevo davvero impegnarmi, divorziare da lui è stata probabilmente la cosa più stupida che abbia mai fatto", avrebbe confessato l'attrice durante un'intervista, secondo il The Mirror.