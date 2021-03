Angelina Jolie e Ellen Pompeo, serata tra ragazze per le due star a Beverly Hills (FOTO)

Maleficent e Meredith Grey entrano in un bar... Cioè, in un ristorante. Con i propri figli. No, non è una barzelletta cinefila, ma è quanto successo lo scorso mercoledì a Los Angeles, quando Angelina Jolie e Ellen Pompeo sono state avvistate durante un'uscita serale in compagnia delle loro famiglie.

L'attrice Premio Oscar e la protagonista di Grey's Anatomy hanno infatti optato per una cena al ristorante italiano Baldi, nel quartiere di Beverly Hills, rispettando però tutte le norme del caso in periodo di emergenza sanitaria.

Jolie, tutta in bianco, e Pompeo, tutta in nero, sono state fotografate dai paparazzi durante l'uscita, e sono prontamente diventate le celebrity BFF del momento.

Alle due, vicine di casa e buone amiche, si sono unite anche le figlie, anch'esse grandi amiche secondo quanto riportato da Entertainment Tonight.

Al momento, Pompeo è impegnata con la nuova stagione di Grey's Anatomy, mentre la Jolie farà presto ritorno sul grande schermo in uno dei prossimi cinecomic dei Marvel Studios, Gli Eterni, nel quale interpreterà il ruolo di Thena.