Angelina Jolie contro Brad Pitt: il figlio Maddox testimonia contro l'attore in tribunale

Tra le star di Hollywood ai ferri corti dopo un matrimonio finito ci sono anche i Premi Oscar Brad Pitt e Angelina Jolie, che sono attualmente nel mezzo di una causa legale per la custodia dei proprio figli. Il maggiore di questi, tuttavia, Maddox Jolie-Pitt, ha appena detto la sua in merito, e non sembra aver speso belle parole nei confronti del padre, anzi addirittura sarebbe intenzionato a cambiare cognome, mantenendo quello di sua madre.

Dopo i recenti sviluppi nel caso - che hanno visto l'attrice di Maleficent presentare nuovi documenti in aula che accusavano l'attore di C'era una volta a... Hollywood di violenza domestica -, è stato il turno di Maddox di testimoniare, e come riportato da US Weekly, sembra essere stato abbastanza duro verso Pitt.

"Maddox ha già rilasciato la sua testimonianza in qualità di adulto nel caso per la custodia dei ragazzi, e non è stato molto lusinghiero nei confronti di Brad" avrebbe raccontato una fonte. "Non utilizza Pitt come cognome per firmare documenti che non siano ufficiali e con valore legale, ma preferisce usare solo Jolie. Vorrebbe anche cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, ma pare che Angelina non sia d'accordo".

Nel 2016 il Department of Children and Family Services della contea di Los Angeles ha dichiarato Pitt innocente dalle accuse di abuso di minori che erano state mosse nei suoi confronti dopo un presunto incidente tra lui e Maddox avuto luogo sull'aereo privato dei Pitt, ricorda la testata.