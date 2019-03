Angel, David Boreanaz annuncia: "La serie potrebbe tornare in tv per il ventesimo anniversario"

Angel, lo spinoff di Buffy - l'ammazzavampiri, potrebbe tornare in TV e a rivelarlo è stato il protagonista David Boreanaz durante una recente apparizione televisiva.

La star era ospite della trasmissione The Talk e ha risposto alla domanda su una possibile apparizione del vampiro in tv dichiarando: "Stiamo per festeggiare il ventesimo anniversario dal debutto della serie. Si tratta di qualcosa di fantastico avere la fortuna di recitare in una serie come quella ed è da lì che è iniziata realmente la mia carriera nel mondo della recitazione".

David ha quindi aggiunto: "Amo quel personaggio. Quindi dirò che potrebbe essere in arrivo qualcosa. Non voglio dire troppo. Posso però rivelare che in autunno saranno 20 anni e potrebbe esserci qualcosa su cui stiamo lavorando".

Fox è inoltre attualmente al lavoro su un possibile reboot di Buffy - L'ammazzavampiri che potrebbe riportare la Cacciatrice sul piccolo schermo, potendo inoltre contare sulla presenza nel team di Joss Whedon che sarà coinvolto come produttore esecutivo.

A sostenere il progetto - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sul reboot di Buffy - oltre all'ex protagonista Sarah Michelle Gellar, era stato proprio David Boreanaz che aveva dichiarato: "Sono molto felice per loro. Vogliono raccontare la storia rivolgendosi a una nuova generazione e creando qualcosa di inedito". L'interprete del vampiro Angel aveva aggiunto: "Credo che sia una grande opportunità realizzare un reboot: si potrà mostrare cosa è cambiato nella società, l'evoluzione avvenuta anche dal punto di vista tecnologico... Credo che sia qualcosa di fantastico e che il reboot abbia successo".