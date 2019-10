American Son: il trailer del film Netflix con Kerry Washington

American Son, di cui Netflix ha diffuso il trailer, è il nuovo progetto con protagonista l'attrice Kerry Washington che debutterà in streaming venerdì 1 novembre.

Nel video diffuso online si può vedere l'incontro della protagonista con un poliziotto per cercare di ottenere aiuto nel cercare il figlio scomparso, situazione che suscita tensione e risentimento.

Kerry Washington, in American Son, interpreta Kendra, una madre che cerca il figlio scomparso, Jamal. Il poliziotto che arriva per raccogliere informazioni, parte affidata a Jeremy Jordan, sembra però convinto che il giovane possa essere coinvolto in qualche attività criminale e la situazione peggiora con l'arrivo dell'ex marito della donna che è interpretato da Steven Pasquale.

La regia del film è stata affidata a Kenny Leon e il progetto si basa sullo spettacolo teatrale firmato da Christopher Demos-Brown.