Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat: il film The Collaboration racconterà il legame tra i due artisti

Anthony McCarten, già sceneggiatore di Bohemian Rhapsody, ha annunciato che realizzerà un film tratto dal suo spettacolo teatrale The Collaboration, progetto che racconterà il rapporto creativo tra gli artisti Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat.

Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Muse of Fire Production e Compelling Pictures.

Le riprese di The Collaboration dovrebbero iniziare poco dopo la fine delle rappresentazioni che andranno in scena a Londra nel 2022.

Jean-Michel Basquiat è emerso nel panorama artistico di New York con delle tecniche e delle idee sviluppate ispirandosi alla sua vita da senza tetto, diventando ben presto un fenomeno culturale dal grande impatto sulla società. Anthony McCarten ha spiegato: "Credeva nella pittura, nella pura espressione fisica delle idee con una forte pennellata o uso del colore, e il suo credere in quello a cui serve l'arte, e quello che può fare, aveva delle radici spirituali". Andy Warhol ha iniziato a collaborare con il giovane collega in un momento della sua vita in cui la carriera era in declino e le sue opere iniziavano a valere meno. Lo sceneggiatore ha sottolineato che aveva un approccio molto diverso all'arte: "Credeva che se la società era ora totalmente dedicata alla riproduzione e agli affari, allora l'arte dovesse riflettere e incarnare quei concetti. Si tratta di questa discussione, tra la visione di Jean-Michel e la filosofia di Andy, che guida la pièce teatrale".

Lo sceneggiatore ha inolre sottolineato: "The Collaboration, insieme agli altri due spettacoli teatrali, The Two Popes e Wednesday at Warren's Friday at Bill's, formano quella che io chiamo la "Worship Trilogy' che esplora la nostra infatuazione collettiva con l'arte, la religione e i soldi".