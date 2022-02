The Andy Warhol Diaries: il trailer della docuserie sull'artista prodotta da Netflix

Netflix ha condiviso il trailer di The Andy Warhol Diaries, una docuserie in sei episodi sull'artista prodotta da Ryan Murphy.

The Andy Warhol Diaries è la nuova docuserie prodotta da Ryan Murphy di cui Netflix ha condiviso il trailer in attesa del debutto previsto per il 9 marzo.

Nel video si vedono molte scene tratte dal progetto in sei episodi che ripercorrerà la vita personale e la carriera dell'iconico artista che ha lasciato il segno sulla cultura contemporanea.

Il progetto diretto da Andrew Rossi intitolato The Andy Warhol Diaries sfrutta le testimonianze di persone come Julian Schnabel, John Waters, Fab Five Freddy, Jerry Hall, Debbie Harry, e altre persone che lo hanno conosciuto. Il filmmaker ha inoltre potuto utilizzare molti materiali d'archivio come immagini girate a New York e allo Studio 54.

Andy Warhol, fino alla sua morte avvenuta nel 1987, ha condiviso le sue esperienze con la giornalista Pat Hackett che ne ha scritto i diari pubblicati dopo la morte dell'artista. Il team al lavoro sulla docuserie ha usato la tecnologia legata all'intelligenza artificiale per ricreare la voce di Warhol e usarla per la narrazione.