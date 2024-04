Andy Samberg e i Radio Silence insieme per una nuova commedia

Deadline ha rivelato che i Radio Silence (i registi di Scream Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett) e Andy Samberg lavoreranno insieme a una commedia senza titolo. Il duo dovrebbe dirigere mentre Andrew Lanham scriverà la sceneggiatura. Al momento non si sa molto della trama del film, che viene descritto come una "commedia sui robot".

La commedia sarà prodotta dalla Party Over Here di Samberg, e l'agenzia riporta anche che il progetto vede come possibile protagonista lo stesso attore.

1997: Fuga da New York, i Radio Silence spiegano perché non sarà un reboot né un sequel

A cos'altro ha lavorato Andy Samberg di recente?

Samberg ha co-creato la serie animata Digman insieme a Neil Campbell, che è anche showrunner. La commedia, della durata di mezz'ora, si svolgerà in un mondo in cui gli archeologi sono superstar con un enorme seguito. È prodotta esecutivamente da Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina, con Ali Bell alla produzione. La produzione è di CBS Studios e Titmouse. La serie è composta dalle voci di Samberg, Melissa Fumero, Mitra Jouhari, Tim Robinson, Dale Soules, Guz Khan e Tim Meadows.

Scream 7: Neve Campbell annuncia il ritorno di Sidney nel film diretto da Kevin Williamson

Locandina di Abigail

Abigail di Radio Silcence

Radio Silcence ha recentemente diretto l'horror Abigail. Distribuito da Universal Pictures, la sinossi del film recita: "I bambini possono essere dei tali mostri. Dopo che un gruppo di criminali improvvisati rapisce la figlia dodicenne, una ballerina, di un potente boss, tutto quello che devono fare è tenere sotto controllo la bambina per una notte e incassare poi i 50 milioni di dollari chiesti come riscatto. In una villa isolata i rapitori iniziano a perdere la vita uno dopo l'altro quando scoprono che sono bloccati nell'edificio con una ragazzina che non è affatto normale".

Tra i protagonisti di Abigail troviamo: Melissa Barrera (Scream franchise, In the Heights), Dan Stevens (Gaslit, Legion) e Kathryn Newton (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Freaky). Radio Silcence non tornerà invece alla regia del prossimo Scream 7, che doveva inizialmente essere diretto da Christopher Landon prima dell'abbandono da parte del regista.