Strangers: Paul Mescal, Andrew Scott, Claire Foy e Jamie Bell star del film di Andrew Haigh

Paul Mescal, Claire Foy, Andrew Scott e Jamie Bell saranno i protagonisti di Strangers, il nuovo film diretto da Andrew Haigh.

Il lungometraggio sarà liberamente ispirato al romanzo scritto da Taichi Yamada.

La storia raccontata in Strangers avrà al centro lo sceneggiatore Adam (Andrew Scott, recentemente tra i protagonisti di Fleabag) che, durante una notte nel suo condominio quasi deserto nella città di Londra, incontra per caso il suo misterioso vicino Harry (Paul Mescal, famoso in tutto il mondo grazie a Normal People), situazione che interrompe il ritmo della sua quotidianità. Mentre i due si avvicinano, Adam ritorna nella casa in cui è cresciuto dove scopre che i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell), morti da tempo, sono entrambi in vita e hanno lo stesso aspetto che avevano quando sono morti 30 anni prima.

Andrew Haigh si occuperà della sceneggiatura e della regia del film che lo vede ritornare dietro la macchina da presa dopo la realizzazione della serie The North Water per BBC.

Nel team della produzione ci sono Graham Broadbent e Pete Czernin di Blueprint, in collaborazione con Film4, Searchlight e Sarah Harvey.