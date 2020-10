Andrea Zelletta smentito da Alice Fabbrica a Mattino Cinque: mostrati i messaggi incriminati

Alice Fabbrica non molla l'osso e nonostante l'uscita di Andrea Zelletta dalla casa del GF Vip (che dovrebbe essere momentanea) la ragazza si presenta a Mattino Cinque per urlare a gran voce che quella da lei raccontata è la verità.

Di quale racconto si parla? Piccolo recap: un paio di settimane fa la relazione tra Andrea Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed ex tronista di Uomini e Donne, e Natalia Paragoni era stata messa in crisi da Alice Fabbrica. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sostiene infatti che il tarantino abbia cercato di strapparle con ogni mezzo un appuntamento nonostante fosse già fidanzato.

Se Alfonso Signorini aveva affrontato la questione in maniera piuttosto sbrigativa, facendo passare per buona la negazione assoluta del suo concorrente, oggi è stata Federica Panicucci a sostenere la versione di Alice Fabbrica.

Nel corso di Mattino Cinque sono stati infatti pubblicamente mostrati i messaggi privati tra i due: Alice Fabbrica, nonostante Lory Del Santo invitasse lei e la conduttrice a un maggior pudore, ha voluto far leggere alla Panicucci le chat incriminate, da cui risulterebbe in effetti quanto affermato fin dal principio dalla ragazza.

A questo punto è lecito chiedersi se Andrea Zelletta non sia in effetti uscito dalla casa perchè informato del polverone che la Fabbrica intendeva continuare ad alimentare, come lascerebbero supporre alcuni messaggi nelle stories su Instagram della fidanzata Natalia Paragoni e della sorella del gieffino, o se invece, come sostengono altri, la decisione sia davvero legata a motivi di salute.