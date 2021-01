Andrea Roncato: "Stefania Orlando mi lasciò perchè aveva un altro"

Andrea Roncato è stato ospite del Live - Non è la D'Urso dove ha raccontato la fine del matrimonio con Stefania Orlando rivelando che l'ex moglie si era innamorato di un altro uomo. L'attore nel 2014 a Verissimo raccontò che il suo matrimonio era finito per i suoi tradimenti e l'uso della droga.

Andrea Roncato è andato da Barbara D'Urso per raccontare la sua versione sulla fine del matrimonio con Stefania Orlando, un'intervista senza contraddittorio perché la conduttrice televisiva è ancora dentro la casa di Cinecittà come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Prima di entrare nel reality la Orlando aveva rilasciato un'intervista a Chi in cui diceva "Dopo esserci lasciati abbiamo avuto un bel rapporto - raccontava - poi però non ci siamo più parlati, forse perché la sua attuale compagna non ama le famiglie allargate".

Il matrimonio tra i due è durato circa due anni e Andrea ha raccontato a Barbara "Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c'erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente. Aveva un altro lei, non c'è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l'avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità".

Tra i due ormai non ci sono rapporti ma la colpa non è di Nicole Moscariello, l'attuale compagna di Roncato: "Dieci anni fa ho trovato la donna della mia vita con la quale ho trovato quello che volevo nella mia vita. Non mi tiene lontano da Stefania, non gliene può fregare di niente. Anzitutto è una storia di 23 anni fa. L'ha vista forse per due secondi dieci anni fa. Anzi, mi dispiace 'sto fatto che si dica che mia moglie è gelosa di Stefania".

Andrea Roncato nel 2014 intervistato a Verissimo aveva raccontato una versione diversa della fine del suo matrimonio con la Orlando "Il matrimonio è finito per colpa della droga. E' stata una grande cavolata, ho detto basta e ho fatto anche campagne contro la droga. La droga è la rovina dell'uomo. Ne ho fatto uso per poco tempo, uscivo con amici e mi lasciavo tentare. Il matrimonio è finito perché uscivo e stavo fuori la sera e la notte. E non ero fedele". Parte dell'intervista è stata postata sul profilo Instagram dallo staff di Stefania Orlando.