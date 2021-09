Andrea Roncato e i figli: "Il mio errore più grande"

Andrea Roncato, durante un'intervista del 2019, ha confessato che il rimpianto più grande della sua vita è quello di non aver avuto figli. L'attore, nonché noto playboy, è felicemente sposato con Nicole Moscariello, diventata sua moglie nell'ottobre del 2017 con una cerimonia sul lago di Bracciano.

"Ho il rimpianto di non aver avuto figli con le donne da cui l'avrei voluto", ha rivelato durante l'intervista rilasciata per 'Vero', "Invece è arrivato da una donna che sapevo non-essere quella della mia vita. E anche lì ho il rimpianto di non averlo tenuto lo stesso."

"Oggi sono antiabortista, quello di non far nascere mio figlio è stato l'errore più grande della mia vita. So che avrei dovuto metter al mondo dei figli anch'io: i figli sono l'unica eredità davvero di valore che possiamo lasciare su questa terra, l'ho capito solo con gli anni". Ha continuato Andrea.

Con Stefania Orlando, la sua prima moglie, l'attore ha avuto un matrimonio molto breve ed in seguito ha avuto molte altre relazioni: "Con la mia prima moglie è finita abbastanza presto, La mia seconda moglie l'ho conosciuta grazie a Giulia Elettra Gorietti: è sua mamma! Giravamo un film insieme e, come spesso accade, dopo le riprese andavamo a cena fuori. Sua madre Nicole Moscariello, le telefonava e quando lei gli diceva che era in mia compagnia, dall'altro capo del telefono la avvisava: per carità, stai attenta che è un donnaiolo. Poi, ci siamo conosciuti e stiamo insieme da sette anni!".