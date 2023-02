Andrea Riseborough sulle polemiche per la nomination agli Oscar 2023: "Hollywood è orrendamente diseguale"

A seguito delle recenti polemiche in relazione alla sua nominaton agli Oscar 2023, Andrea Riseborough è tornata a parlare della Hollywood che conosce per rispondere al polverone che ha sollevato il suo nome. In moltissimi hanno commentato negativamente la presenza dell'attrice 41enne in lista per il suo ruolo in To Leslie, spingendo a un'indagine sulla tattica che ha portato a questo risultato.

To Leslie: un primo piano di Andrea Riseborough

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Andrea Riseborough ha rivelato di star "facendo i conti con ciò che la nomination significa" per se stessa "e per gli altri". L'attrice ha continuato dicendo che "Non solo ha senso che questa conversazione sia innescata, ma è necessario. L'industria cinematografica è orrendamente disuguale in termini di opportunità. Sono consapevole di non parlare dell'esperienza di altre persone perché sono in una posizione migliore, e io voglio ascoltare". Così ha spiegato di essere grata al modo in cui si sta sviluppando la situazione, dicendo che "l'ha profondamente influenzata".

Oscar 2023 rivede le regole della campagna dopo la nomination di Andrea Riseborough, Christina Ricci "Elitari"

L'esclusione dagli Oscar di attrici come Viola Davis e Danielle Deadwyler ha quindi sollevato una serie di questioni che al momento stanno intrattenendo e dividendo l'opinione cinematografica americana.

Vi ricordiamo che la 95a edizione degli Academy Awards andrà in onda domenica 12 marzo su ABC, con Jimmy Kimmel che torna come presentatore.