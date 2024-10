Andrea Giambruno a Belve: l’ex di Giorgia Meloni è il primo ospite di Francesca Fagnani

Andrea Giambruno torna davanti alle telecamere, ma non per condurre un programma televisivo, come ha chiesto di recente a Mediaset. L'ex compagno di Giorgia Meloni sarà, infatti, il primo ospite di Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve, che inizierà martedì 19 novembre. La notizia, anticipata qualche giorno fa da TVBlog, è stata confermata anche da Dagospia.

Controversie e Polemiche

Circa un anno fa, Giambruno si era ritrovato al centro di polemiche a causa di alcuni controversi fuorionda trasmessi durante Striscia la Notizia. In questi spezzoni, captati in bassa frequenza dal tg satirico di Antonio Ricci, Giambruno ha espresso opinioni che avevano suscitato ampie reazioni, con ripercussioni sulla sua carriera e vita privata.

Nei fuori onda, il giornalista si lasciava andare a battute sessiste e avances non richieste nei confronti di alcune colleghe, in particolare della giornalista Viviana Guglielmi. Dopo aver fatto apprezzamenti sul suo vestito, le aveva detto: "Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?". Inoltre, aveva fatto commenti volgari sul proprio aspetto: "Ma non mi rompessero il caz.o col ciuffo, ho 42 anni e ce li ho i capelli. Qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cogli.ni; qua c'è gente che bestemmia in onda, e mi vanno a guardare i capelli".

Francesca Fagnani a novembre torna con Belve

Ripercussioni e ultimatum a Mediaset

A seguito di queste esternazioni, Giambruno era stato lasciato dalla sua compagna, il Primo Ministro Giorgia Meloni, ed era stato messo "in panchina" da Mediaset, dove conduceva Diario del giorno su Rete 4. Recentemente, il giornalista ha cercato di tornare in gioco, lanciando un ultimatum ai vertici dell'Azienda di Cologno Monzese: "O torno in tv o mi licenzio", avrebbe dichiarato, secondo quanto riportato da Dagospia.

Tutti questi temi saranno al centro dell'intervista di Francesca Fagnani e sarà interessante ascoltare le risposte del giornalista Andrea Giambruno. Secondo altre indiscrezioni, riportate da TV Blog, la conduttrice del programma avrebbe contattato anche ex campioni dello sport come Valentino Rossi e Federica Pellegrini, attualmente impegnata a Ballando con le Stelle, e la showgirl Elisabetta Canalis.