Andrea Damante ancora innamorato di una sua ex, e non è Giulia De Lellis

Andrea Damante è conosciuto agli occhi di tutti sul piccolo schermo sin dal 2014, quando ha partecipato alla trasmissione Temptation Island nel ruolo di uno dei tentatori. Successivamente è diventato ancora più famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne, come tronista. Come qualsiasi figura di spicco quindi, qualsiasi notizia sulla sua vita privata è sotto gli occhi dei riflettori.

Il ritorno di fiamma: ma non si tratta di Giulia De Lellis

Dopo essersi lasciati definitivamente, sembrava che niente potesse ormai più riavvicinare Damante ed Elisa Visari, ma a quanto pare le ultime indiscrezioni al riguardo paiono confermare l'esatto contrario. I due nel corso del tempo hanno vissuto alcune relazioni transitorie, ma già dall'inizio di giugno l'influencer Deianira Marzano aveva reso pubbliche alcune segnalazioni che vedevano Elisa presente all'addio al celibato di Ignazio Moser, caro amico del suo ex fidanzato.

Di recente però, si sono aggiunte alcune informazioni fornite alla Marzano da parte di alcuni utenti. Questi hanno segnalato di aver visto coi loro occhi Elisa in una discoteca ad Ibiza insieme ad alcune amiche, tra cui Giulia Cavaglià, ma che poi la Visari sarebbe stata portata via da Andrea Damante. Questo darebbe adito ad un loro possibile riavvicinamento. L'influencer dal canto suo ha risposto in una storia instagram ai suoi fan, affermando: "Si, anche io so che è andata così. Come vi ho sempre detto lui torna sempre a riprendersela. Come si ritiene lui è "sotto un treno" per Elisa ed anche lei". Di certo si tratta di una situazione che subirà degli aggiornamenti in futuro, non resta che attendere per saperne di più.