La giornata di domenica 20 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024 proporrà incontri con star come Andrea Bocelli, Diego Luna e Gael Garcia Bernal, grande attesa per la presentazione del film Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini.

Nella giornata di domenica 20 ottobre si svolgeranno due attesi incontri: quelli con Andrea Bocelli, grazie ad Alice nella Città, e quello che vedrà protagonisti Diego Luna e Gael Garcia Bernal.

Tra i film in programma spazio invece a Il treno dei bambini, diretto da Cristina Comencini, e The Trainer di Tony Kaye.

Gli incontri con le star

Andrea Bocelli che porta ad Alice nella città in anteprima mondiale Andrea Bocelli 30: The Celebration, film-concerto diretto da Sam Wrench ("Taylor Swift: The Eras Tour", "Billie Eilish Live At The O2") sullo spettacolare evento di tre giorni tenuto in Italia lo scorso luglio per celebrare il suo trentesimo anniversario nella musica.

Un doppio appuntamento, organizzato da Alice nella città in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, attende i fan dell'amato tenore italiano: alle ore 12.00 l'incontro con i ragazzi delle scuole di musica e cinema, il pubblico e le giurie di Alice nella città nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; alle ore 20.30 la proiezione del film all'Auditorium Conciliazione alla parte sarà presente Bocelli accompagnato da Sofia Carson, tra le superstar della musica internazionale che hanno partecipato al film-concerto.

Diego Luna e Gael García Bernal parleranno invece della loro carriera e della nuova serie di cui sono protagonisti, Máquina: Il pugile (disponibile su Disney+ dal 9 ottobre), nell'incontro in programma alle ore 16, sempre in Sala Sinopoli. I primi due episodi della serie saranno poi proiettati alle 18 all'Auditorium Studio G. Borgna.

Il film di Cristina Comencini

Nell'Auditorium Sala Sinopoli sono in programma anche alle ore 18.30 Il treno dei bambini, diretto da Cristina Comencini che racconta la storia del piccolo Amerigo che, nel 1946 parte da Napoli a bordo di uno dei "treni della felicità" che lo porterà al nord per trascorrere l'inverno, e alle ore 21.30 100 di questi anni, progetto che celebra i 100 anni dell'Archivio Luce con un film a episodi composto da sette cortometraggi diretti dai protagonisti della commedia italiana contemporanea.

Le proiezioni in Sala Petrassi

Tra le proiezioni speciali verrà proiettato alle 16.30 Liliana, diretto da Ruggero Gabbai che ripercorre la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre sull'arresto, la deportazione e lo struggente addio al padre.

L'appuntamento è invece alle ore 19 per The Trainer diretto da Tony Kaye, con al centro un esperto di fitness che vive un periodo difficile ed è costretto a vivere a casa della madre a Los Angeles. Nel cast, oltre a Vito Schnabel, anche Stephen Dorff, Gina Gerhson, Paris Hilton, Steven Van Zandt e Lenny Kravitz.

Alle 21.30 verrà quindi proiettato On Becoming a Guinea Fowl, diretto da Rungano Nyoni, con al centro una donna che scopre il cadavere dello zio e si ritrova a compiere un viaggio nei segreti della classe media dello Zambia.

Le altre proiezioni

Per la sezione Freestyle, alle 15.30 Teatro Studio G. Borgna, sarà proiettato McVeigh di Mike Ott che racconta l'attacco terroristico avvenuto il 19 aprile del 1995 a Oklahoma City, mentre alle 18.30 al Maxxi verrà proiettato Bellas Artes, la serie sull'arte moderna con protagonista Oscar Martinez.

Nella sezione Grand Public, al Teatro Studio G. Borgna, alle 20.30 sarà il turno di La Vallée Des Fous diretto da Xavier Beauvois, con protagonista un ristoratore in crisi che decide di partecipare a una regata virtuale stando chiuso per 80 giorni in una barca posizionata nel giardino di casa sua, provando a vincere un montepremi in denaro che potrebbe risolvergli la vita.

Il capolavoro Lo squalo di Steven Spielberg verrà proiettato alle 18.15 al Teatro Olimpico. La sezione Storia del Cinema prevede nella giornata di domenica anche Borsalino di Jacques Deray (alle ore 15.30) e Pulp Fiction di Quentin Tarantino (alle ore 21). Alla Casa del Cinema, invece, saranno in programma Chambre 212 diretto da Christophe Honoré, Dans la tete de Godard e de Beauregard firmato da Hind R. Boukli, e D'Est di Chantal Akerman, in programma rispettivamente alle 16.30, 18.30 e 20.15.