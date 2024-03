Andrea Bocelli e il figlio Matteo cantano Con te partirò nell'emozionante momento In Memoriam degli Oscar 2024

ABC ha condiviso l'emozionante video del momento In Memoriam degli Oscar 2024 che ha visto Andrea Bocelli e suo figlio Matteo cantare sulle note di Con te partirò.

Il momento In Memoriam durante la serata degli Oscar 2024 è stato accompagnato da un'emozionante interpretazione del brano Con te partirò compiuta da Andrea Bocelli e suo figlio Matteo.

Il video è stato condiviso online da ABC, permettendo agli spettatori di rivedere l'omaggio che ricorda le perdite subite nel mondo dello spettacolo nell'ultimo anno.

Il momento emozionante

I due cantanti italiani, accompagnati da un corpo di ballo, hanno regalato una performance del celebre brano, intitolato nella sua versione inglese Time To Say Goodbye.

Tra i nomi citati nel momento In Memoriam ci sono stati Alan Arkin, Paul Reubens, Harry Belafonte, William Friedkin, e Matthew Perry, star di Friends.

Sugli schermi sono inoltre mostrati John Bailey, Robbie Robertson, Richard Lewis, Lee Sun-Kyun, Carl Weathers, Glenda Jackson, e Tina Turner.

Oscar 2024: Angus Cloud, Treat Williams e Lance Reddick assenti dal segmento In Memoriam

Gli spettatori hanno tuttavia criticato la scelta di inserire un gran numero di nomi in una schermata finale mostrata al termine del segmento, della durata di circa quattro minuti.

Altri nomi, inoltre, sono stati riportati solo online, scatenando qualche commento negativo per quella che è sembrata una mancanza di rispetto nei confronti degli artisti e delle loro famiglie.