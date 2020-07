Andrea Bocelli dopo le polemiche: ”Non sono un negazionista, sono stato frainteso”

Andrea Bocelli fa marcia indietro e dichiara di essere un'ottimista e non un negazionista del Covid: ieri il tenore era stato criticato anche da Alessandro Gassmann per le sue dichiarazioni al Senato.

Ieri Andrea Bocelli è stato al centro di una polemica dopo alcune sue dichiarazioni in un dibattito al Senato. Il tenore oggi fa marcia indietro affermando di essere un ottimista e non un negazionista del Covid-19.

Andrea Bocelli non ci sta a passare per negazionista e oggi ha deciso di replicare alle accuse che gli sono piovute sui social, sia da utenti comuni che da colleghi del mondo dello spettacolo. Ieri era stato detto Andrea Bocelli è un negazionista del Covid, dopo le sue dichiarazioni al Senato. Dal Palco della Milanesiana Bocelli ha detto: "Succedono cose strane in questo Paese. Oggi ho fatto un intervento al Senato e mi hanno dato del negazionista. Che strano, Mi sono speso fin dal primo giorno con la Fondazione che porta il mio nome per aiutare chi era in difficoltà per il virus - ha precisato il tenore - Abbiamo cercato di recuperare subito quello che serviva, dai respiratori al resto - spiega il tenore - Poi sono venuto a Milano per fare da qui una preghiera e per dimostrare che l'unica cosa di cui bisogna avere paura è la paura stessa. Ed è su questo aspetto che sono stato frainteso".

Andrea Bocelli ha poi concluso sottolineando i motivi del suo ottimismo: "Grazie a Dio lo stiamo dimostrando, siamo tutti qui insieme e anche abbastanza vicini l'un l'altro, e ci sono stati episodi nell'ultimo mese che ci hanno rassicurato su questo piano. A Napoli dopo la vittoria della coppa Italia hanno fatto il diavolo a quattro e non è successo niente, quindi io sono un ottimista per natura e voglio sperare che da qui si voglia e si possa ripartire. Ripartire da dove sono rimasto l'ultima volta, al Duomo, da una preghiera".

A criticare le parole di ieri di Andrea Bocelli erano arrivati l tweet di Alessandro Gassmann e Fedez, i due con toni diversi hanno precisato che il Covid è esistito ed ha fatto notevoli danni, 35mila morti in Italia come ha scritto l'attore romano