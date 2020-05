Andrea Bocelli ha avuto il Coronavirus: "Ho donato il mio plasma"

Andrea Bocelli ha scoperto di avere il Coronavirus lo scorso 10 marzo. Oggi il cantante ha donato il plasma sperando di poter aiutare a guarire malati gravi.

Per Andrea Bocelli il Covid-19 si è manifestato con una lieve febbre che non ha impedito al cantante di partecipare ad alcune dirette in streaming ed all'evento mondiale One World Together. Il tenore nei giorni dell'emergenza sanitaria ha partecipato ad alcune dirette streaming, come quella del 19 marzo in cui si è esibito con Fedez. Quel pomeriggio il cantante sapeva da circa dieci giorni di essere positivo al Coronavirus, il 10 marzo infatti gli erano arrivati i risultati del tampone a cui si era sottoposto dopo aver sofferto di una lieve febbre.

Andrea Bocelli ha raccontato questo difficile momento ai giornalisti che lo aspettavano fuori all'Ospedale Cisanello di Pisa, dove il cantante ha donato il Plasma nell'ambito del progetto coordinato dall'Aoup per la cura del Covid-19. L'interprete di Con te Partirò è stato uno dei numerosi asintomatici che hanno contratto la malattia nel nostro Paese. Bocelli fino ad oggi non aveva mai rivelato il suo stato ed ha continuato a partecipare ad eventi come il One World Together, ai giornalisti ha detto che anche la moglie ed i due figli erano risultati positivi al Covid.

Nel frattempo anche i concerti di Andrea Bocelli sono stati spostati al 2021, il cantante doveva esibirsi alle Terme di Caracalla di Roma il 21 giugno, al Teatro del Silenzio di Lajatico il 24 e 26 luglio, le esibizioni sono state rinviate alle medesime date del 2021.