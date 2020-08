Andrea Bocelli in ansia: il suo cane è disperso in mare

Il cane di Andrea Bocelli è caduto in mare durante un giro in barca in Sardegna: il cantante e la moglie hanno promesso una ricompensa a chi li aiuterà a trovare l'animale.

Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti stanno vivendo ore di ansia: il loro cane è disperso in mare. Il levriero è caduto dalla barca in un tratto di mare non meglio definito perché nessuno dei presenti ha notato subito l'assenza dell'animale. La moglie di Bocelli ha lanciato un appello via Facebook.

"AIUTATECI A RITROVARE PALLINA" sono le prime parole che Veronica Berti Bocelli ha scritto nel suo post su Facebok nel disperato tentativo di ritrovare il piccolo levriero smarrito. Andrea Bocelli, sua moglie ed alcuni amici erano in barca nelle magnifiche acque della Sardegna quando si è consumato il dramma: il levriero è caduto dalla barca senza che nessuno se ne accorgesse. Veronica Berti nell'appello descrive il cane e promette una ricompensa: "Pallina è un piccolo levrierino italiano color beige e molto affettuoso. Risulta disperso in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Chiunque abbia notizie utili prego contatti: info@andreabocelli.com oppure 3346499600. È prevista una ricompensa per chi ci aiuti a ritrovarla".

Le ricerche sono cominciate subito con l'ausilio degli uomini della Guardia Costiera e di alcuni volontari che con i loro gommoni stanno perlustrando il tratto compreso tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Bajia Caddinas, in comune di Golfo Aranci. La ricerca di Pallina è molto difficile perché nessuno dei componenti della barca ha saputo indicare il punto esatto in cui il povero cane è caduto in acqua.