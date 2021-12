André Øvredal sarà il regista del thriller Tarot

Il regista André Øvredal ha trovato il suo prossimo progetto: il film Tarot, scritto da Jason Pagan e Andrew Deutschman.

Il filmmaker sarà inoltre coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Brad Fuller e Alex Ginno.

Per ora la trama di Tarot non è stata svelata e i produttori hanno semplicemente rivelato che il film sarà un thriller basato sui tarocchi. eOne ha ottenuto i diritti del progetto battendo un'agguerrita concorrenza.

André Øvredal aveva ottenuto un grande successo internazionale con Trollhunter, attirando inoltre l'attenzione di Guillermo del Toro che l'ha scelto come regista di Scary Stories to Tell in the Dark.

Il regista è attualmente impegnato nella post-produzione di Last Voyage of Demeter. Il lungometraggio è ispirato al classico di Bram Stoker, in particolare al racconto del viaggio in nave del Conte Dracula in una bara dalla Transilvania all'Inghilterra. Nel romanzo, il Conte dorme di giorno in una bara che contiene terra speciale e si nutre di notte decimando l'equipaggio del cargo. All'arrivo in Inghilterra, l'intero equipaggio è scomparso e sulla nave viene rinvenuto solo il cadavere del Capitano.

Bragi Schut ha firmato la prima bozza dello script poi rimaneggiata da Zak Olkewicz.

A interpretare il Comandante del Demeter è Liam Cunningham, David Dastmalchian è Wojchek, il nostromo. Aisling Franciosi interpreta Anna, personaggio originale inventato per il film, Jon Jon Briones è il cuoco della nave e Stefan Kapicic e Nikolai Nikolaeff interpretano due marinai. Nel cast anche Martin Furulund e Chris Walley ad affiancare Corey Hawkins e Javier Botet che interpreta il Conte Dracula.