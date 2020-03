&Music: il trailer della serie musicale con Ariana Grande e Ozzy Osbourne

&Music sarà una delle serie di Quibi di cui è stato diffuso il primo trailer in attesa del debutto previsto per il 6 aprile sulla piattaforma di streaming.

Il video mostra alcune clip del progetto che coinvolge star della musica come Ariana Grande, Ozzy Osbourne, J Balvin, Martin Garrix e YG per raccontare come vengono realizzate le hit e le performance.

Alla base del progetto c'è l'intenzione di puntare l'attenzione su figure che spesso rimangono ingiustamente nell'ombra come i responsabili della luce, i coreografi, i tecnici del suono e i cantautori.

La produzione di &Music è curata da OBB Pictures & Goodstory Entertainment, Michael D Ratner, Scott Ratner, Elias Tanner, Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson, JD Roth, Adam Greener, Candice Dragonas, Harrison Macks e JP Stiles.

Gli episodi daranno spazio anche a figure come la guida spirituale e mentore Ramiro Agudelo, la stilista Jasmine Benjamin e il chitarrista Andrew Watt.

La piattaforma di streaming Quibi debutterà il 6 aprile online e proporrà dei contenuti suddivisi in episodi della durata di 7-10 minuti.