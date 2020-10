Andie MacDowell tra le star della serie Maid, prodotta per Netflix

Andie MacDowell sarà la protagonista della nuova serie Maid, un nuovo progetto prodotto per Netflix che avrà come star anche Margaret Qualley.

Il progetto si ispira all'autobiografia Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive scritto da Stephanie Land ed è stato scritto e creato da Molly Smith Metzler.

La serie Maid racconterà quello che accade ad Alex (Margaret Qualley), una madre single che diventa una governante e lotta duramente contro la povertà, il rischio di rimanere senza una casa e la burocrazia. La storia sarà raccontata dal suo punto di vista per espolorare il tema della povertà in America. Andie MacDowell avrà la parte di Paula, la madre di Alex, un'artista che è la protagonista di ogni festa. La donna è eccentrica, piena di passione, caotica e non ha alcuna remora per quanto riguarda la sua sessualità, situazione che la porta ad avere numerosi fidanzati. Paula lotta però contro i propri demoni e non l'ha mai ammesso realmente, situazione che la porta spesso a essere sconfitta.

Nel cast ci saranno anche Nick Robinson e Anika Noni Rose, mentre nel team della produzione c'è anche la LuckyChap Entertainment di Margot Robbie.