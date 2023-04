Goodrich: Andie MacDowell tra i nuovi arrivi nel cast del film con Mila Kunis e Michael Keaton

Il film Goodrich, con star Mila Kunis e Michael Keaton, avrà nel proprio cast anche Andie MacDowell, Carmen Ejogo e Kevin Pollak.

I tre attori reciteranno nel progetto scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer, le cui riprese inizieranno a Los Angeles questa settimana.

La storia di Goodrich è ambientata nel presente a Los Angeles, durante le festività. Al centro della trama c'è il commerciante d'arte Andy Goodrich (Michael Keaton), un uomo la cui vita viene sconvolta quando la seconda moglie lo lascia ed entra in rehab per seguire un programma della durata di 90 giorni, minacciandolo inoltre di chiedere il divorzio. Goodrich deve occuparsi dei gemelli di 9 anni, ritrovandosi così alle prese con una paternità per cui è totalmente impreparato. Mentre la sua carriera viene messa da parte, l'uomo si affida a sua figlia Grace (Mila Kunis), che è incinta, diventando così il padre che la giovane non ha mai avuto.

Attualmente non sono stati svelati i ruoli affidati ad Andie MacDowell, Kevin Pollak e Carmen Ejogo.

Amy Pascal (Spider-Man: No Way Home) sarà la produttrice del film insieme a Keaton e Kunis.