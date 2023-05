Andie MacDowell ama le sue rughe e i capelli bianchi: 'Invecchiare non ti fa essere meno sexy'

Andie MacDowell si sente "più che a suo agio" nell'invecchiare a Hollywood: l'attrice 65enne ha recentemente rilasciato un'intervista durante la quale ha dichiarato di non sentirsi "meno sexy" man mano che va avanti con gli anni, confessando con orgoglio di "amare le sue rughe e i suoi capelli bianchi".

"C'è un periodo di tempo tra i 40 e i 60 anni in cui penso che le donne del settore possano avere difficoltà perché non sanno cosa fare. Sono state viste in un certo modo, ma non sono realmente viste per quello che sono adesso", ha detto la MacDowell durante un'intervista pubblicata da People.

"Ho combattuto il passare del tempo ma ora mi sento molto più a mio agio con la situazione in cui mi trovo. Amo essere una donna più matura. Mi piace davvero, adoro le mie rughe e i miei capelli bianchi. E non mi sento affatto meno sexy", ha continuato la star, spiegando che inizialmente è stato "difficile orientarsi" nel cambiamento ma che alla fine lo ha "accettato".

Maid: un'immagine di Andie MacDowell

"Sento che la mia carriera sta andando molto bene proprio ora perché mi sono dedicata a essere una donna più matura e l'ho accettato. Non ho più bisogno di fingere di essere giovane perché non lo sono più, ovviamente", ha spiegato Andie MacDowell. "Gli uomini sono considerati davvero sexy e affascinanti quando iniziano ad avere le rughe. Voglio che sia così anche per le donne. Voglio essere affascinante. Perché no? Che bellissimo termine."