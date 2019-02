Andi Mack: primo coming out in una serie tv Disney Channel!

Uno dei personaggi della serie TV Disney Channel intitolata Andi Mack ha fatto la storia dell'emittente, visto che è stato il primo protagonista a dire apertamente di essere gay in scena.

Cyrus Goodman ha fatto coming out nella seconda stagione del teen show, ma non ha mai effettivamente pronunciato quelle parole. Ha raccontato di sé ai suoi due cari amici, Andi e Buffy, ma solamente ammettendo di essersi preso una cotta per Jonah, il ragazzo di Andi.

La storyline di Andi Mack è stata apprezzata molto per la delicatezza con cui tutto l'argomento è stato trattato, e per quanto sia adatta per un pubblico così giovane. Nella terza stagione, lo show ha deciso di fare un passo in avanti: Cyrus e Jonah stanno parlando di cibo durante un'occasione a casa della nonna del ragazzo, quando all'improvviso per chiudere il discorso, il protagonista dice "E sono gay". Il suo amico Jonah risponde "Davvero? Ok, figo!", in modo molto semplice ma anche molto importante.

L'argomento dell'omosessualità all'interno dei prodotti Disney è fonte di gran dibattito negli ultimi tempi, soprattutto dopo l'annuncio di Disneyland Paris di voler ospitare il 1 Giugno 2019 il Magical Pride, il primo vero e proprio gay pride ufficiale all'interno di un parco di divertimenti. Sono nate petizioni, polemiche e quant'altro, ma la Disney rimane ferma sulla sua difesa e elogio delle diversità, tanto che anche in un prossimo film, Jungle Cruise con Dwayne Johnson, ci sarà il primo personaggio apertamente gay in un lungometraggio Disney.