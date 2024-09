Ancient Apocalypse 2: Keanu Reeves va alla ricerca di una civiltà scomparsa nel trailer

Keanu Reeves appare nel trailer della stagione 2 dello show Ancient Apocalypse, che sarà dedicato alle indagini in America di Graham Hancock.

Gli episodi arriveranno in streaming su Netflix a partire dal 16 ottobre per proporre nuove indagini su civiltà antiche e in parte sconosciute.

Il ritorno dello show

Il giornalista britannico cercherà così nuovi indizi per dimostrare la sua ipotesi che fosse esistita un'antica civiltà scomparsa, a causa di un evento apocalittico, circa 12.800-11.600 anni fa.

Ogni episodio proporrà nuove scoperte compiute nell'emisfero americano, in aree come quelle del New Mexico, Peru e Brasile.

Ecco il video promozionale:

Keanu Reeves, come rivela il trailer, sarà insieme a Hancock per discutere di vari argomenti, tra cui l'importanza della narrazione per preservare le culture.

Le polemiche

Nel 2022 aveva debuttato Ancient Apocalypse su Netflix, suscitando varie polemiche. La Society for American Archaeology aveva ad esempio pubblicato una lettera aperta in cui accusava Bela Bajaria, che si occupa dei contenuti di Netflix, e Rachel Corp, CEO di ITN, di aver sostenuto uno show "che denigra gli archeologi e svaluta la loro professione sulla base di dichiarazioni false e disinformazione".

Hancock, parlando della seconda stagione, ha raccontato che esplorare le origini della civiltà è una delle sue passioni da molti anni e le Americhe sono rimaste a lungo inesplorate in quel contesto, portando quindi ad avere come scopo quello di esaminare nuovi indizi che spera alimentino un 'dibattito salutare' nella comunità dell'archeologia.