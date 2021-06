Anche gli angeli mangiano fagioli: Bud Spencer e il retroscena sulla battuta sul nuoto

Bud Spencer, durante un'intervista, ha raccontato un retroscena sulla battuta sul nuoto presente in Anche gli angeli mangiano fagioli.

Durante un'intervista Bud Spencer ha parlato di un retroscena inerente alla battuta sul nuoto presente in Anche gli angeli mangiano fagioli, un film del 1973 diretto da E.B. Clucher con Bud e Giuliano Gemma, attore famoso per aver recitato in svariati film western e d'azione.

"Non è un errore, fu una cosa voluta e credo molto simpatica" spiegò Spencer. Verso la fine del film il personaggio di Gemma esclama: "Ma io non so nuotare!" al che Bud, di rimando, replica: "Nemmeno io". Un'affermazione piuttosto peculiare se si pensa che Bud è stato campione di nuoto per diversi anni, partecipando anche alle olimpiadi con la nazionale italiana di nuoto.

Durante la realizzazione del film, Giuliano Gemma tentò di imitare il più possibile il classico comportamento di Terence Hill nei film con Spencer, ossia il personaggio dall'aria sfrontata e dalla battuta facile, atta a far innervosire Bud per far scaturire l'effetto comico.

In Anche gli angeli mangiano fagioli, Bud Spencer interpreta Charlie Smith, un lottatore di wrestling imbattuto. Quando Cobra gli dice di perdere il match contro alcuni lottatori di Angelo, Charlie, infuriato, elimina i suoi avversari ed è costretto a fuggire. Convinto da Sonny, entra nella famiglia di Angelo. Come Sonny, non ha il coraggio di svolgere le commissioni omicide della famiglia e finirà ben presto, assieme al suo amico, a passare dalla parte degli oppressi dalla criminalità.