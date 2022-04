Anansi Boys: Whoopi Goldberg nel cast della serie

Nel cast della serie Anansi Boys, tratta dal romanzo di Neil Gaiman, ci sarà anche l'attrice Whoopi Goldberg, a cui è stato affidato il ruolo della Donna Uccello.

Lo scrittore, in occasione dell'annuncio del coinvolgimento del premio Oscar, ha inoltre rivelato che ha sempre pensato a lei per la parte.

Basato sull'omonimo romanzo di Gaiman, Anansi Boys segue la storia di Charlie Nancy, un giovane uomo abituato a essere messo in imbarazzo da un padre sui generis. Quando il padre muore, Charlie scopre che altri non era se non Anansi, il dio ingannatore, oltre a scoprire di avere un fratello. Ora il fratello, Spider, sta per entrare nella sua vita, deciso a renderla più interessante ma anche molto più pericolosa.

Whoopi Goldberg ha dichiarato: "Da tempo sono una fan del romanzo e quando Neil Gaiman mi ha detto che sarebbe stata portata sullo schermo ho fatto di tutto per farne parte e aiutare le persone a conoscere Anansi e tutta la sua magia". Il personaggio della Donna Uccello, tra le pagine, è una nemica del protagonista ed è in cerca di vendetta.

Gaiman ha sottolineato: "Quando per la prima volta ho ideato, decenni fan, Anansi Boys, ho immaginato Whoopi Goldberg nel ruolo della Donna Uccello. Non sono riuscito a incontrarla fino al 2018, quando mi ha intervistato con alcuni membri del team di Good Omens al New York Comic Con. In quel momento ha accennato al fatto che aveva appena finito di ascoltare Sir Lenny Henry che leggeva il romanzo e che era uno dei suoi libri preferiti. Alle volte le cose sembrano pianificate e inevitabili, e siamo incredibilmente fortunati. Sarà spaventosa.".

Fanno parte del cast dei sei episodi della prima stagione anche Hakeem Kae-Kazim, Emmanuel Ighodaro, Cecilia Noble, Ayanna Witter-Johnson, Din Gilet, Amarah Jae St. Aubyn, Grace Saif, Jason Watkins, Fiona Shaw, CCH Pounder, L. Scott Caldwell, Joy Richardson e Lachele Carl.

Gaiman, Sir Lenny Henry, Douglas Mackinnon, Hanelle M. Culpepper, Hilary Bevan Jones e Richard Fee sono gli executive producer. Gaiman e Henry scriveranno la serie insieme con Arvind Ethan David, Kara Smith, e Racheal Ofori. Gaiman e Mackinnon saranno anche co-showrunners. Culpepper (Star Trek: Picard, Memories of Ptolemy Grey) dirigerà l'episodio pilota. Jermain Julien (Grantchester) e Azhur Saleem (Doctor Who) saranno registi della serie. Paul Frift sarà il produttore.

Anansi Boys è una storia autonoma, non un sequel o uno spin-off del romanzo 'American Gods' di Gaiman. La storia del libro nasce da una conversazione tra Gaiman e Henry e questo adattamento della serie li vedrà nuovamente collaborare insieme.