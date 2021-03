Ana De Armas, tra i suoi profumi preferiti "Quello dei popcorn al cinema"

In occasione di un'intervista con The Cut, Ana de Armas ha associato una sensazione a un particolare profumo: tra i suoi profumi preferiti trova posto quello dei popcorn al cinema

Secondo la scienza (ma non solo), ogni oggetto, luogo e profumo è in grado di dare vita a particolari sensazioni. Ad interrogarsi sulle sue madeleine de Proust è stata chiamata Ana de Armas che, in occasione di un'intervista con The Cut ha parlato delle sensazioni che i suoi profumi preferiti le trasmettono. Tra questi trova spazio il profumo dei popcorn al cinema, associato all'amicizia.

Cena con delitto - Knives Out: un primo piano di Anna De Armas

Nel corso dell'intervista in questione, Ana de Armas ha associato il profumo dei popcorn mangiati al cinema al sentimento dell'amicizia. L'attrice ha dichiarato: "Il cinema è uno dei miei luoghi preferiti. In genere, vado al cinema con i miei amici, mangiamo popcorn e poi discutiamo del film visto. Mi piace fare la stessa cosa a casa quando guardo un film". Qual è il primo profumo che Ana de Armas ricorda di aver percepito? L'attrice ha risposto: "Probabilmente il profumo di mia mamma. Si tratta di qualcosa di molto dolce e difficile da descrivere. Probabilmente, mi fa venire in mente il profumo di latte e caffè al mattino".

Ana de Armas, poi, ha proseguito associando il profumo del mare alla felicità. L'attrice ha raccontato di essere nata in una città marittima e di aver trascorso molto tempo al mare. Questo è il motivo alla base del suo amore per il profumo salmastro del mare. L'amore, invece, ha lo stesso profumo delle rose e la bellezza di un girasole. Anche la casa ideale della protagonista di Cena con delitto - Knives Out profuma di fiori quali il gelsomino e di bevande dolci. Il profumo preferito di Ana de Armas prima di andare a dormire è quello della lavanda. L'attrice ha raccontato di utilizzare detergenti e deodoranti alla lavanda e di bere spesso tisane e camomille che abbiano questo sapore.

Infine, l'attrice, che prossimamente vedremo nei panni di Marilyn Monroe in Blonde, si è soffermata anche sui profumi che lei ama ma che, tendenzialmente, la gente odia. Per farlo, Ana de Armas ha raccontato un episodio della sua infanzia: "Adoro il profumo del gasolio. Mio papà aveva una moto e, ogni volta che faceva benzina, inalavo a pieni polmoni il profumo del gasolio sebbene lui mi dicesse di non farlo!".