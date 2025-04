Ana de Armas pronta a interpretare la protagonista di I sette mariti di Evelyn Hugo nell'adattamento Netflix

Ana de Armas ha dichiarato di essere pronta a mettersi in gioco per l'adattamento cinematografico di I sette mariti di Evelyn Hugo.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attrice ha confermato di essere a conoscenza dell'interesse dei fan riguardo alla sua possibile interpretazione del personaggio principale nell'imminente adattamento Netflix del romanzo bestseller del 2017 di Taylor Jenkins Reid.

"L'ho sentito dire, sì", ha affermato de Armas a ET. Quando le è stato chiesto se fosse disposta a recitare nel ruolo di Evelyn Hugo, l'attrice ha risposto: "Penso che una delle cose che amo della recitazione e della mia carriera sia la possibilità di esplorare ogni tipo di ruolo. Devi provare tutte le esperienze che puoi, non puoi sempre fare la stessa cosa".

Tutti i dettagli sull'adattamento cinematografico de I sette mariti di Evelyn Hugo

Nel 2022, Netflix aveva annunciato che I sette mariti di Evelyn Hugo sarebbe stato adattato per il grande schermo.

Ana De Armas in una foto

La sceneggiatura del film sarà curata da Liz Tigelaar, creatrice e showrunner di Little Fires Everywhere, che sarà anche produttrice esecutiva. I produttori includono Liza Chasin di 3Dot Productions e Brad Mendelsohn di Circle of Confusion, mentre Reid e Margaret Chernin saranno produttori esecutivi.

I sette mariti di Evelyn Hugo racconta la storia della solitaria e iconica star di Hollywood Evelyn Hugo, che decide di affidarsi alla giovane reporter Monique Grant per scrivere il suo libro rivelatore. Il libro svela la sua straordinaria vita, la sua ascesa alla fama nell'epoca d'oro di Hollywood e i segreti dietro i suoi sette matrimoni, rivelando finalmente dettagli nascosti per anni.

Sebbene il casting ufficiale non sia ancora stato reso noto, i fan hanno già iniziato a ipotizzare quali star potrebbero interpretare i personaggi del libro. Tra i nomi più gettonati figurano Jessica Chastain, Ana de Armas e Eiza González.

Ana De Armas in una foto

Nel corso di un'intervista con E! News nel 2023, Jessica Chastain ha escluso la possibilità di interpretare il ruolo di Celia St. James nell'adattamento cinematografico. "Non c'è alcuna possibilità che io faccia parte del film", ha detto Chastain.

"Ma adoro l'entusiasmo dei fan. Quando lavoravo a Broadway, ogni giorno c'erano persone fuori che mi chiedevano dei libri. Adoro l'energia di quella base di fan. Non vedo l'ora di guardare il film e mi dispiace deludere chi sperava in un mio coinvolgimento", ha concluso l'attrice.