Ian Holm e il terrificante souvenir che ha preso da Il Signore degli Anelli

Ci ha lasciati oggi Sir. Ian Holm, prolifico attore di cinema e teatro che ha preso parte anche a grandi saghe come Alien e Il Signore degli Anelli. E proprio dal set dei film di Peter Jackson, arriva uno degli oggetti più apprezzati dall'interprete di Bilbo Baggins.

Ian Holm sul set de Il Signore degli Anelli con la "faccia" di Bilbo

Non è raro che un attore decida di voler tenere qualche oggetto di scena una volta concluse le riprese di un film, anzi, è praticamente la norma. Ma non tutti gli oggetti di scena sono così... Terrificanti come quello che si è portato a casa Ian Holm, morto oggi all'età di 88 anni, dal set del Signore degli Anelli. Avete presente la scena de La Compagnia dell'Anello in cui Bilbo chiede a Frodo di poter tenere in mano un'ultima volta l'anello? Ricordate l'orrenda trasformazione che subisce il volto dell'anziano hobbit? Se la risposta è no, tranquilli, vi forniamo noi un supporto visivo.

Ebbene, quella particolare sequenza fu realizzata utilizzando un fantoccio di gomma (molto brutto) con le sembianze dell'attore. Un fantoccio che, a quanto pare, Holm sembrava adorare.

Per questo motivo, il team produttivo decise di realizzarne una replica in ferro da donare all'attore, in modo da poterlo sempre tenere sul suo caminetto.

Bizzarro, vero? E dire che Cate Blanchett si portò a casa i piedi degli Hobbit...