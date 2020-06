Ian Holm, morto l'attore di Alien e Il Signore degli Anelli

Ci lascia Ian Holm: l'attore inglese è morto oggi all'età di 88 anni, a Londra, come ha confermato il suo agente. Holm, attore versatile e straordinario, è ricordato soprattutto per il ruolo di Bilbo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli e per quello dell'androide in Alien, di Ridley Scott.

"Con grande dispiacere, che annunciamo la scomparsa dell'attore Sir Ian Holm, questa mattina". L'agente ha specificato che l'attore si è spento in pace in ospedale, circondato dall'affetto dei familiari e di chi si prendeva cura di lui. "Affascinante, gentile e talentuoso", Holm soffriva da tempo del Morbo di Parkinson.

Nato in Essex, dopo gli inizi a teatro, negli anni, '70 Ian Holm punta sul cinema e dopo una serie di film, trova il successo con il ruolo dell'androide Ash in Alien, accanto a Sigourney Weaver. Seguiranno altri titoli cult come Momenti di gloria, per il quale fu premiato con un Bafta, e poi ancora Greystoke, Brazil di Terry Gilliam, Ballando con uno sconosciuto. Nel corso della sua carriera viene diretto da maestri del calibro di Woody Allen, Zeffirelli, Lumet, David Cronenberg, Martin Scorsese.

Ian Holm nei panni di Bilbo Baggins ne 'La Compagnia dell'Anello'

Con la sua partecipazione alla trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson - e i successivi due film de Lo Hobbit - troverà una nuova popolarità presso gli appassionati dei film tratti dai romanzi di Tolkien. Qualche settimana fa aveva espresso rammarico per non essere in grado di partecipare alla reunion virtuale del cast de Il Signore degli Anelli: "Mi dispiace non potervi vedere di persona. Mi mancate tutti."

Ian Holm si era sposato quattro volte e aveva avuto numerose relazioni - tanto che si era conquistato il soprannome ironico di Lord of the Flings, il signore delle avventure e ha avuto cinque figli.