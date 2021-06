Amy Schumer torna in tv con lo show Amy learns to...

L'attrice Amy Schumer tornerà in tv con il nuovo show intitolato Amy learns to... che verrà realizzato per la piattaforma HBO Max.

Amy Schumer tornerà sul piccolo schermo con un nuovo show realizzato per HBO Max intitolato Amy Learns To.... Il progetto destinato alla piattaforma di streaming mostrerà la star impegnata a imparare nuove attività e scoprire potenzialmente nuovi talenti che non sapeva di avere.

In ogni episodio dello show Amy Schumer imparerà infatti qualcosa di nuovo, confrontandosi e seguendo i consigli degli esperti locali che vivono nella comunità in cui è nato e cresciuto suo marito a Martha's Vineyard. L'attrice imparerà quindi a immergersi per andare alla ricerca di molluschi, si occuperà di proprietà immobiliari, scoprirà come vengono compiuti dei trucchi magici e potrebbe imparare come si ripara un tetto.

HBO Max ha già collaborazione con Schumer in occasione della docuserie in tre episodi intitolata Expecting Amy, che ha debuttato un anno fa sugli schermi americani.

La serie sarà prodotta da The Intellectual Property Corporation, già nel team ce ha realizzato Selena + Chef e This Is Paris.

Jennifer O'Connell di HBO Max ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lavorare nuovamente con Amy, è sicuramente in grado di sorprenderci e stupirci con la sua volontà di spingersi oltre i limiti e provare qualcosa di nuovo, sempre con un approccio esilarante".