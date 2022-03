Amy Schumer ringrazia i suoi fan: "Mi avete aiutata molto dopo che mi sono aperta sulla tricotillomania"

Amy Schumer ha ringraziato i suoi fan per il supporto e l'amore che hanno manifestato nei suoi confronti dopo che l'attrice ha parlato pubblicamente della sua battaglia con la tricotillomania: la comica 40enne ha diffuso il suo messaggio pubblicando una serie di immagini dal set della sua nuova serie intitolata Life & Beth.

La Schumer ha aggiunto alcune parole nella didascalia delle foto al fine di esprimere la sua gratitudine verso tutti i fan che le hanno inviato messaggi di auguri e di incoraggiamento dopo che la star ha parlato apertamente delle sue condizioni di salute.

Nel suo post di Instagram l'attrice ha scritto: "Grazie per tutto l'amore, per le parole gentili e per il vostro supporto. Dopo aver parlato della tricotillomania le vostre parole sono state vibrazioni positive e mi hanno fatta piangere dalla gioia per il fardello che stavo portando appresso. Mi avete aiutata quando ne avevo più bisogno."

Amy Schumer ha rivelato di aver combattuto contro la tricotillomania durante un'intervista con The Hollywood Reporter che è stata pubblicata questo venerdì: "Penso che tutti abbiano un grande segreto e questo è il mio; è stato la causa di così tanta vergogna per così tanto tempo".