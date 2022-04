Amy Schumer: battute su Will Smith e Rust durante il suo primo spettacolo dopo gli Oscar 2022

Amy Schumer, durante il suo primo spettacolo dal vivo dopo gli Oscar 2022, ha fatto delle battute su Will Smith e Rust.

L'attrice era una delle conduttrici della serata ed era protagonista sul palco del Mirage Theatre di Las Vegas.

L'attrice Amy Schumer ha dichiarato: "Non so se l'avete visto, ma Will Smith ha dato una sberla a Chris Rock. Lo avete letto nel vostro newsfeed?".

L'attrice ha poi proseguito facendo riferimento al film sul pugile interpretato dal premio Oscar: "Mi stavo in un certo senso sentendo me stessa... E poi improvvisamente, Ali stava salendo sul palco. Ed è stata semplicemente una fottuta seccatura. Tutto quello che posso dire è che stato realmente triste e penso dica così tanto sulla mascolinità tossica, è stato realmente sconvolgente, ma penso che il miglior modo per confortare noi stessi sarà di pronunciare le battute sugli Oscar che non ho potuto dire in tv".

Amy ha poi pronunciato varie battute che sostiene le siano state vietate dagli avvocati responsabili della cerimonia degli Academy, tra cui dei riferimenti taglienti a Joe Rogan e James Franco, oltre a una sull'incidente mortale avvenuto sul set di Rust: "Il titolo di un film è Don't Look Up? Più che altro non guardare in basso verso la canna del fucile di Alec Baldwin".

Schumer ha aggiunto: "Non mi è stato il permesso di dire niente di tutto questo, ma potete semplicemente salire e prendere a schiaffi qualcuno".