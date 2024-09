Amy Adams produttrice e protagonista della commedia Lazy Susans

Amy Adams ha stretto un accordo con 20th Century Studios per essere coinvolta come produttrice e protagonista di Lazy Susans, una nuova commedia in fase di sviluppo.

L'attrice sarà prossimamente protagonista di Nightbitch, l'adattamento del romanzo scritto da Rachel Yoder diretto da Marielle Heller.

Cosa racconterà Lazy Susans

Amie Mumolo (Bridesmaids) e Stan Chervin (Moneyball) si occuperanno della sceneggiatura del film che ha al centro della trama un gruppo di mamme che formano una rock band.

Il progetto si ispira alla storia di The Lazy Susans, un vero gruppo di Boston che si è formato durante la pandemia causata dal Covid.

Alla base dello script ci sarà l'articolo del Boston Magazine intitolato For Those Moms About to Rock.

Amy sarà star del film

Amy Adams e Stacy O'Neil saranno coinvolte come produttrici tramite la loro Bond Group Entertainment.

Attualmente non è stato annunciato il nome di chi si occuperà della regia.

I prossimi film dell'attrice

Adams nelle prossime settimane sarà impegnata nella promozione di Nightbitch, la commedia horror che racconterà quello che accade a un'artista che mette in pausa la propria vita quando diventa madre e si ritrova, improvvisamente, alle prese con una trasformazione in cane.

Tra gli interpreti ci sono anche Scoot MacNairy, Mary Holland, Jessica Harper, Zoë Chao, Ella Thomas, Stacey Swift, Archana Rajan, Adrienne Rose White, Darius De La Cruiz e Roslyn Gentle.

Nightbitch, che sarà presentato al Toronto Film Festival, è stato scritto da Marielle Heller insieme a Yoder.

Tra i successivi progetti in cui ha recitato Amy ci sono Klara and the Sun, diretto da Taika Waititi e ispirato al romanzo scritto da Kazuo Ishiguro, e Pieces of a Woman diretto da Kornél Mundruczó, progetto che la vede protagonista accanto a Murray Bartlett e Brett Goldstein.