Amore Criminale 2019: stasera nella quarta puntata la storia di Maria Tino

Amore Crimonale 2019: la quarta puntata in onda stasera su Rai3 alle ore 21.20 sarà sulla sconcertante storia di Maria Tino, una donna uccisa a Dragoni, in provincia di Caserta, dall'uomo che l'aveva salvata dal primo marito.

Una storia che ha dell'incredibile, quella di Maria Tino che sarà raccontata stasera durante la nuova puntata di Amore Criminale 2019, condotto da Veronica Pivetti. Maria, 49 anni, dopo un matrimonio pieno di umiliazioni e violenze, dopo essere sopravvissuta al tentativo di omicidio compiuto dall'ex marito - quaranta giorni in ospedale tra la vita e la morte, con il corpo martoriato da 25 coltellate - si innamora del dell'uomo che la salvò, Massimo Bianchi, e inizia una relazione con lui. Ma l'uomo, dopo i primi tempi, si rivela anche lui una persona possessiva e gelosa. Esattamente come faceva l'ex marito di Maria, inizia a controllarla, vuole sapere ogni suo spostamento, la spia. La situazione peggiora di giorno in giorno fino all'epilogo dell'omicidio. Maria Tino muore sotto tre colpi di pistola al petto, sparati uno dietro l'altro, in piazza a Dragoni.

Maria era uscita per prendere un po' di fresco e si era seduta su una panchina della piazza, quando Bianchi le si avvicinò in macchina e le sparò. Bianchi scese dall'auto e rimase a fissare Maria accasciata sulla panchina, e non oppose resistenza all'arrivo dei carabinieri.

''Questa è la storia di Maria, una donna uccisa due volte che mette insieme il peggio degli uomini e della loro brama di possesso''.



Questa sera la storia di Maria Tino e degli uomini che le hanno fatto del male, fino a privarla della vita.

L'ex marito di Maria è stato condannato per tentato omicidio a 8 anni e 4 mesi. La condanna è confermata in appello, mentre l'ex compagno di Maria è stato condannato, in primo grado, per omicidio a 19 anni di carcere. Si attende l'appello.

Nell'anteprima della quarta puntata di Amore Criminale 2019 Veronica Pivetti reciterà un testo scritto dallo scrittore Giuseppe Di Piazza, proprio su questo omicidio.